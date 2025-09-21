Icon Menü
Unfälle: Zwei Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß verletzt

Unfälle

Zwei Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß verletzt

Ein Überholmanöver endet auf einer Landstraße bei Mörlenbach mit einem schweren Unfall. Zwei Motorradfahrer werden verletzt, einer davon muss per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. (Symbolbild)
    Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Zwei Motorradfahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße bei Mörlenbach (Landkreis Bergstraße) verletzt worden, einer davon schwer. Ein 62-jähriger Motorradfahrer habe am Samstagmittag einen Lkw auf der Strecke überholen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er den entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer übersehen, weswegen es zum Frontalzusammenstoß gekommen sei.

    Der mutmaßliche Unfallverursacher sei bei dem Unfall schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Der entgegenkommende Motorradfahrer habe leichte Verletzungen erlitten. Beide Motorräder hätten einen Totalschaden, die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

