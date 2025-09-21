Zwei Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß verletzt

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße bei Mörlenbach (Landkreis Bergstraße) verletzt worden, einer davon schwer. Ein 62-jähriger Motorradfahrer habe am Samstagmittag einen Lkw auf der Strecke überholen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er den entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer übersehen, weswegen es zum Frontalzusammenstoß gekommen sei.

Der mutmaßliche Unfallverursacher sei bei dem Unfall schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Der entgegenkommende Motorradfahrer habe leichte Verletzungen erlitten. Beide Motorräder hätten einen Totalschaden, die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro.