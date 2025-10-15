Zwei Rollerfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Zwei Rollerfahrer sind bei Verkehrsunfällen in Offenbach und Hainburg schwer verletzt worden. Am Dienstagnachmittag sei zunächst ein 57-Jähriger bei einem Unfall in Hainburg schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Eine 21-jährige Autofahrerin sei über eine Ampel gefahren, die nach Zeugenaussagen nicht mehr grün war.

Beim Abbiegen sei es dann zum Unfall mit dem 57-jährigen Rollerfahrer gekommen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

Am selben Tag sei dann am Abend ein 72-Jähriger in Offenbach mit seinem Roller gestürzt und habe sich schwer verletzt. Der Mann sei mit einem erhöhten Bordstein kollidiert, so die Polizei weiter. Nach einer Erstversorgung sei der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf mehrere hundert Euro.