Unfälle: Zwei Verletzte nach Frontalunfall

Unfälle

Zwei Verletzte nach Frontalunfall

Nach einem Unfall bei Schlüchtern mussten zwei Verletzte ins Krankenhaus. Ein Auto kam nach dem Zusammenstoß erst zehn Meter abseits der Straße zum Stehen.
Von dpa
    Wieso der 19-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar (Symbolbild).
    Wieso der 19-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bei einem Frontalunfall auf einer Landstraße bei Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) sind zwei Menschen teils schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich am Montagnachmittag ereignet, teilte die Polizei mit. Demnach sei ein 19-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei er mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 43-Jährigen zusammengestoßen.

    Das Auto der Frau sei erst etwa zehn Meter abseits der Straße zum Stehen gekommen. Die Frau sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch ihre 13-jährige Beifahrerin sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 19-jährige mutmaßliche Unfallverursacher und sein 29-jähriger Beifahrer seien unverletzt geblieben. Bei dem Unfall sei ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden, schätzt die Polizei.

