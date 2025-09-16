Zwei Verletzte nach Frontalunfall

Bei einem Frontalunfall auf einer Landstraße bei Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) sind zwei Menschen teils schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich am Montagnachmittag ereignet, teilte die Polizei mit. Demnach sei ein 19-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei er mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 43-Jährigen zusammengestoßen.
Das Auto der Frau sei erst etwa zehn Meter abseits der Straße zum Stehen gekommen. Die Frau sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch ihre 13-jährige Beifahrerin sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 19-jährige mutmaßliche Unfallverursacher und sein 29-jähriger Beifahrer seien unverletzt geblieben. Bei dem Unfall sei ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden, schätzt die Polizei.
