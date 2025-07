20-Jähriger stirbt bei Autounfall

Ein 20-Jähriger ist bei einem Autounfall gestorben. Nach Polizeiangaben war er mit seinem Wagen bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) unterwegs, als das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und dort mit einem entgegenkommenden Transporter zusammenstieß. Der 20-Jährige sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort gestorben sei.

Der 38 Jahre alte Fahrer des Transporters sei nur leicht verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, soll jetzt ein Gutachten klären.