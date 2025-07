23 Jahre alter Pedelec-Fahrer verunglückt

Mit seinem Pedelec stürzte ein 23 Jahre alter Mann aus Berkatal am Morgen an einer Kreuzung im nordhessischen Hitzerode. Der Fahrer aus dem Werra-Meißner-Kreis verletzte sich dabei so schwer am Kopf, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, wie die Polizei mitteilte. An seinem Fahrrad mit Elektromotor entstand Sachschaden. Die Unfallursache ist unklar.

