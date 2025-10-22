93-Jährige wird bei Straßenbahn-Unfall schwerst verletzt

Eine Straßenbahn hat in Darmstadt eine 93-jährige Fußgängerin erfasst - die Frau wurde schwerst verletzt. Sie habe die Rheinstraße überqueren wollen, als der Unfall passierte, teilte die Polizei mit. Der 57 Jahre alte Straßenbahnfahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen, um eine Kollision zu verhindern. Er erlitt einen Schock.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat einen Sachverständigen beauftragt, der den Unfall genau rekonstruieren und die Ursache klären soll. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.