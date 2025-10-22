Icon Menü
Unfall: 93-Jährige wird bei Straßenbahn-Unfall schwerst verletzt

Unfall

93-Jährige wird bei Straßenbahn-Unfall schwerst verletzt

Eine Frau will eine Straße überqueren, der Fahrer einer Straßenbahn kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ein Sachverständiger soll die Unfallursache klären.
Von dpa
    Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. (Symbolbild)
    Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

    Eine Straßenbahn hat in Darmstadt eine 93-jährige Fußgängerin erfasst - die Frau wurde schwerst verletzt. Sie habe die Rheinstraße überqueren wollen, als der Unfall passierte, teilte die Polizei mit. Der 57 Jahre alte Straßenbahnfahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen, um eine Kollision zu verhindern. Er erlitt einen Schock.

    Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat einen Sachverständigen beauftragt, der den Unfall genau rekonstruieren und die Ursache klären soll. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

