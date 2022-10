Lkw bleibt an Brücke hängen - Trümmerfeld auf der A60

Chaos auf der A60 bei Bingen: Ein Lkw blieb am Donnerstagmorgen an einer Brücke hängen und verursachte ein Trümmerfeld. Mindestens sechs Fahrzeuge wurden beschädigt.

Am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr ist ein Lkw auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt/Mainz zwischen den Anschlussstellen Bingen-Ost und Ingelheim-West an einer landwirtschaftlichen Brücke hängengeblieben. Die Ursache war wohl der aufgestellte Kippaufbau des Lastwagens, so die Polizei. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, konnte der 58-jährige Lkw-Fahrer nicht erklären.

Lkw bleibt an Brücke hängen: Mindestens sechs Fahrzeuge beschädigt

Durch den Aufprall an der Brücke entstand ein etwa 150 Meter langes Trümmerfeld auf der Autobahn, durch das mehrere Autos fuhren. Mindestens sechs Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Ein Auto habe laut dem SWR die Achse gebrochen und muss abgeschleppt werden. Auch der Lkw muss geborgen werden. Ein Ingenieur prüft die Schäden an der Brücke. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

A60 nach Unfall gesperrt

Die A60 wurde ab der Anschlussstelle Bingen-Ost in Richtung Darmstadt voll gesperrt. Auch die Auffahrt der Anschlussstelle Bingen-Ost in Richtung Darmstadt musste gesperrt werden. Der SWR berichtete von einem mehrere Kilometer langen Stau.