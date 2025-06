Alkoholisierter Autofahrer hinterlässt Trümmerfeld

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) ein Trümmerfeld hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, verursachte der 31-Jährige am frühen Freitagmorgen in der Nähe eines Einkaufszentrums einen Verkehrsunfall. Sein Auto kollidierte zuerst mit einer Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen ein geparktes Auto und einen Motorroller.

«Während der Kollisionen wurden noch mehrere Poller, Verkehrsschilder und ein Baum beschädigt, sodass auf und neben der Fahrbahn ein größeres Trümmerfeld entstand», heißt es im Polizeibericht. Der Sachschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt, die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren soll der Mann Widerstand geleistet haben. Vor dem Unfall soll er Zeugen zufolge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Deswegen erwarten ihn nun Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.