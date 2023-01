Todesfahrt gegen Brandenburger Tor – Gründe weiter unklar

In Berlin ist es am späten Sonntagabend zu einem Unfall mit Todesfolge gekommen. Ein Mann war mit seinem Auto gegen das Brandenburger Tor gerast. Weshalb, ist weiterhin unklar.

Am späten Sonntagabend ist es in Berlin zu einem schockierenden Zwischenfall gekommen: Ein Auto fuhr gegen eine Säule des Brandenburger Tors. Bei dem Aufprall zog sich der Fahrer, der in einem schwarzen Mercedes unterwegs war, tödliche Verletzungen zu. Er starb offenbar in der direkten Folge des Unfalls. Feuerwehrleute konnten ihn nur noch tot aus dem Auto bergen.

Unfall in Berlin: Auto fährt gegen Brandenburger Tor

Der Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr. Der Mercedes war von der Straße Unter den Linden kommend aus Osten unterwegs in Richtung des Berliner Wahrzeichens gewesen. Das teilte die Berliner Polizei mit. Demnach kamen keine weiteren Personen zu Schaden. In der Nacht hatten Ermittler Spuren am Unfallort auf dem Pariser Platz im Berliner Bezirk Mitte gesammelt.

Laut den Angaben war der Pkw mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs. Das Auto wurde stark beschädigt und verkeilte sich zwischen zwei Säulen des Brandenburger Tors. Die Bild berichtet von mehreren Augenzeugen, welche direkt zum Unfallort eilten und Hilfe holten. Diese kam für den Fahrer allerdings zu spät. Er wurde offenbar durch den Aufprall getötet.

Der Unfall löste einen großen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften aus. Die Feuerwehr gab bekannt, dass sie mit 30 Einsatzkräften vor Ort war. Diese hatten schnell einen Sichtschutz um das Auto aufgebaut. In der Folge wurde auch das Wrack geborgen.

Unfall am Brandenburger Tor: Gründe unklar

Die Leiche des Mannes wurde noch in der Nacht der Rechtsmedizin übergeben. Sie soll am Freitag obduziert werden. Dabei soll festgestellt werden, ob er krank war oder unter Drogen oder Alkohol stand. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 26-Jährigen aus Polen.

Der Grund für den Vorfall ist auch am Dienstag weiterhin unklar. Die Befragung von Verwandten des Toten haben keine Hinweise auf einen möglichen Suizid erbracht, so ein Polizeisprecher. Das sichergestellte Autowrack werde von einem Gutachter technisch untersucht, um Daten zu gewinnen.

