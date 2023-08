Zwei Menschen sterben bei Testfahrt am Nürburgring

Auf dem Nürburgring sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie nahmen dort an einer gewerblichen Testfahrt teil.

Zwei Menschen sind am Mittwoch bei einer gewerblichen Testfahrt auf dem Nürburgring in der Eifel ums Leben gekommen. "Ein an den Erprobungsfahrten teilnehmendes Fahrzeug verunfallte alleinbeteiligt im Streckenabschnitt Tiergarten", teilte der Sprecher des Nürburgrings am Donnerstag mit. Auch die Polizei bestätigte den Unfall mit zwei Toten.

Nach dem Vorfall seien sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet worden. Doch die beiden Insassen starben. Der Nürburgring sagte am Mittwochabend alle Touristenfahrten auf der Nordschleife ab. Beim sogenannten Industriepool testen Unternehmen und Hersteller ihre Fahrzeuge und Produkte auf dem Nürburgring. (mit dpa)