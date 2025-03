Zug fährt auf Lkw - Sechs Menschen leicht verletzt

An einem Bahnübergang in Limburg ist ein Zug mit einem Lkw zusammengestoßen. Sechs Menschen, darunter der Lkw-Fahrer, seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Bundespolizei mit.

Nach ersten Ermittlungen habe der Fahrer versucht, auf dem Bahnübergang zu wenden, als plötzlich die Schranken heruntergegangen seien, sagte ein Sprecher. Der Zug der Hessischen Landesbahn habe eine Schnellbremsung eingelegt und sei mit stark reduzierter Geschwindigkeit auf den Lkw aufgefahren.

Bahnstrecke wieder frei

Die Regionalbahnstrecke zwischen Limburg und Kreuztal war vorübergehend gesperrt. Der Zug hatte bei dem Aufprall den Angaben zufolge nur leichtere Schäden davongetragen.

Am späten Nachmittag verlief der Straßenverkehr an der Unfallstelle wieder reibungslos. Eine beschädigte Schranke war laut Augenzeugenberichten repariert. Sowohl der Regionalzug als auch der Lkw waren nicht mehr am Unfallort zu sehen. Die gesperrte Bahnstrecke wurde laut Bundespolizei um 16.23 Uhr wieder freigegeben.