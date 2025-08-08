Icon Menü
Unfall an Feldweg: Autos kollidieren - drei Menschen in Fulda schwer verletzt

Unfall an Feldweg

Autos kollidieren - drei Menschen in Fulda schwer verletzt

Ein 74-Jähriger möchte in Fulda von einem Feldweg auf eine Straße fahren. Sein Wagen stößt mit dem Auto einer 22-Jährigen und ihrer Beifahrerin zusammen. Alle drei erleiden schwere Verletzungen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (Symbolbild)
    Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Bei der Kollision zweier Autos sind in Fulda drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 74-jähriger Autofahrer sei am Donnerstagabend von einem Feldweg auf eine Straße gefahren, gab die osthessische Polizei am frühen Morgen in einer Pressemitteilung bekannt. Sein Auto stieß dort mit dem Wagen einer 22-Jährigen zusammen. Die Frau, ihre 21 Jahre alte Beifahrerin und der 74-Jährige seien mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.

