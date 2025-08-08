Autos kollidieren - drei Menschen in Fulda schwer verletzt

Bei der Kollision zweier Autos sind in Fulda drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 74-jähriger Autofahrer sei am Donnerstagabend von einem Feldweg auf eine Straße gefahren, gab die osthessische Polizei am frühen Morgen in einer Pressemitteilung bekannt. Sein Auto stieß dort mit dem Wagen einer 22-Jährigen zusammen. Die Frau, ihre 21 Jahre alte Beifahrerin und der 74-Jährige seien mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.

