Frontalzusammenstoß beim Linksabbiegen - zwei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß an einer Kreuzung im Landkreis Ludwigsburg sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden - eine von ihnen schwer. Beide wurden per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Mittwochabend auf der Landesstraße L1144 zwischen Aldingen und Remseck-Pattonville, wie die Polizei mitteilte.

Eine 27-Jährige wollte mit ihrem Auto nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen mit einer 41-Jährigen am Steuer. Es kam zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurde die 41-Jährige schwer verletzt und die 27-Jährige leicht, wie es hieß.