Schwerer Unfall auf A1 - Autobahn gesperrt

Bei einem schweren Unfall auf der A1 sind am Montag zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Autobahn ist teilweise gesperrt.

Auf der A1 zwischen Ascheberg und Hamm-Bockum/Werne sind am Montagvormittag bei einem Unfall zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Autobah in dem Bereich ist sowohl in Richtung Münster, als auch in Richtung Dortmund gesperrt. Laut Polizei dauern die Sperrungen noch bis mindestens 16 Uhr.

Unfall auf A1: Lastwagen verlor Fahrerkabine

Am frühen Montagmittag war ein Lkw auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Münster unterwegs. Der Lastwagen zog dann zunächst nach rechts in Richtung Grünstreifen, um dann plötzlich stark nach links gegenzulenken. Links neben im fuhr ein Auto, das der Lkw in die Mittelleitplanke drückte, bis das Auto schließlich auf der Planke landete. Gleichzeitig löste sich die Fahrerkabine des Lkw und flog auf die Gegenfahrbahn (Richtung Dortmund).

Der Fahrer des Lkw und die Fahrerin des Autos wurden schwer verletzt. Weil die Bergung und die Unfallaufnahme sehr aufwendig sind, dauert die Sperrung wohl noch bis in den späten Nachmittag.

