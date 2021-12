Massenkarambolage auf A115: Mehrere Verletzte

Auf der A115 am Autobahndreieck Nuthetal hat es am Montagvormittag einen Unfall mit rund 20 Fahrzeugen gegeben. Ursache war Glätte.

Am Autobahndreieck Nuthetal sind am Montagvormittag mehrere Menschen bei einer Massenkarambolage verletzt worden. Der Unfall habe sich in Richtung Berlin auf Höhe der Anschlussstelle Saarmund ereignet, wie zunächst die Märkische Allgemeine berichtete. Wie Fotos zeigen, wurden mehrere Autos unter Laswagen eingeklemmt, offenbar gibt es mindestens einen Schwerverletzten. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Ursache für den Unfall war offenbar Glatteis auf der Straße. In ganz Deutschland kam es am Montag zu Unfällen wegen glatter Fahrbahnen.

Nach Unfall auf der A115: Fahrbahn Richtung Berlin gesperrt

Die Fahrbahn in Richtung Berlin ist zwischen dem Kreuz Nuthetal und der Anschlussstelle Saarmund wegen Bergungsarbeiten noch immer gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mitteilte. Der Rückstau ziehe sich bis auf die A10.

