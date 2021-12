Unfall auf A2 bei Bielefeld: Polizei sucht Unfallfahrer

Nach einem Unfall auf der A2 am Donnerstagabend sucht die Polizei nach einem flüchtigen Unfallfahrer.

Am Donnerstagabend kam es auf der A2 in Richtung Hannover zu einem Verkehrsunfall mit Faherflucht. Gegen 17 Uhr wurde zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Süd und Bielefeld-Ost ein 62-Jähriger in seinem Nissan Micra gerammt, als er auf der mittleren der drei Fahrspuren fuhr.

Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Unfallverursacher und nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können. Hinweise können unter der Rufnummer 0521-5345-0 abgegeben werden.

Nach Unfall auf A2: Fahrbahn war gesperrt

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Hannover bis 18:10 Uhr gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von bis zu 8 km. Die Polizei sucht den Geflüchteten und Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0521-545-0.

