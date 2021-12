Mann stirbt bei Unfall auf B20

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B20 bei Cham in der Oberpfalz ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen.

Auf der B20 im Landkreis Cham in der Oberpfalz ist am Donnerstagvormittag ein 49-jähriger Mann ums Leben gekommen. Laut Angaben der Polizei sei der Fahrer mit seinem Pkw in Richtung Weiding unterwegs gewesen und bei Arnschwang ins Schleudern geraten. An der Stelle hatten sich zwei Fahrbahnen wieder auf eine verengt, der Autofahrer sei in der Sperrfläche ins Schleudern gekommen.

Auf der Gegenfahrbahn stieß er frontal mit einem Lastwagen zusammen. Der Fahrer des Lkw, ebenfalls ein 49-jähriger Mann, blieb unverletzt.

Nach Unfall auf B20: Bergung dauerte Stunden

Wie die Feuerwehr berichtete, habe es zum Unfallzeitpunkt stark geschneit, die Straßen seien teilweise spiegelglatt gewesen. Die Bundestraße war wegen der schwierigen Bergung bis in den Abend gesperrt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch