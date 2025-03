Nach Lkw-Unfall - Pfirsichsaft läuft an Autobahn aus

Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 5 bei Gießen ist im Graben neben der Fahrbahn Pfirsichsaft ausgelaufen. 24.000 Liter des Fruchtsafts seien transportiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Wie viel am Morgen davon ausgelaufen sei, könne die Polizei nicht sicher sagen.

Den Angaben zufolge kam der Fahrer mit dem Lkw zwischen Reiskirchener Dreieck und Grünberg aus noch unbekanntem Grund von der Fahrbahn ab, der Sattelzug kippte auf die Beifahrerseite in den Graben. Ob der Fahrer bei dem Unfall verletzt wurde, war zunächst unklar. Er sei aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, so der Polizeisprecher.

Nach dem Unfall war die Autobahn demnach in dem betroffenen Bereich teilweise gesperrt. Ein Spezialfahrzeug sei im Einsatz, um den im Tank verbliebenen Pfirsichsaft in einen anderen Tank umzupumpen - sodass er nicht verschwendet werde, sagte der Sprecher.