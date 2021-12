Kohlestaub bedeckt A2 nach Lkw-Unfall, Verdacht auf Fahrerflucht

Ein Lkw ist auf der Autobahn A2 nach einem Unfall weitergefahren und hat dabei Braunkohlestaub verloren. Die Strecke bei Hamm bleibt wohl teilweise noch bis in die Nacht gesperrt.

Am Donnerstag ist ein Gefahrgut-Laster mit einem Auto auf der A2 bei Hamm kollidiert und anschließend weitergefahren. Dabei verlor der Lkw Braunkohlestaub. Der Unfall beschäftigt die Autobahnpolizei vermutlich noch bis in den späten Abend hinein. Die Fahrbahn in Richtung Hannover muss solange gesperrt bleiben.

Der Lkw transportierte Braunkohlestaub und setzte zwischen Hamm und Hamm-Uentrop zu einem Fahrstreifenwechsel über. Dabei stieß der Sattelzug in den Pkw und drängte daraufhin gegen die Betonwand.

Unfall auf A2: Lkw-Fahrer fuhr erst weiter

Der Unfallverursacher fuhr weiter; erst nach etwa sieben Kilometern hielt er an, weil einer seiner Reifen geplatzt war und die Zugmaschine des Lkw zu rauchen begonnen hatte. Der Laster verlor auf dieser Strecke Kohlenstaub, der die gesamte Fahrbahn in Richtung Hannover bedeckte.

„Ein Verschlusshebel, der eine Klappe am Auflieger öffnet, scheint während des Unfalls betätigt worden zu sein, woraufhin Kohlestaub ausgetreten ist“, erklärte eine Sprecherin der Polizei Dortmund. Der Kohlestaub mischte sich mit Wasser und bildete einen rutschige Schmierfilm auf der Fahrbahn.

Unfall auf A2: Verdacht auf Fahrerflucht

Weil es sich um einen Gefahrgut-Lkw handelte und nicht klar war, inwieweit der Staub giftig ist, war die Polizei zunächst in höchster Alarmbereitschaft. Sie legte für etwa eine Stunde den Verkehr auf der A2 in beiden Richtungen komplett lahm. Von einer Gefahr geht aktuell jedoch niemand mehr aus. Die Einsatzkräfte seien trotzdem immer noch damit beschäftigt, den ausgetreten Kohlenstaub von der Fahrbahn zu entfernen. Dabei unterstütze sie eine Spezialfirma, wie die Polizei mitteilte

Wieso der Fahrer des Lkw weitergefahren ist, wird noch ermittelt. Im Raum steht der Verdacht der Unfallflucht.