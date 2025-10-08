Icon Menü
Unfall auf der Autobahn: Medizinischer Notfall auf A67 – 64-Jähriger stirbt am Steuer

Nach einem medizinischen Notfall verliert ein 64-Jähriger auf der A67 die Kontrolle. Ein Lkw-Fahrer bringt den Wagen zum Stehen – doch für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.
Von dpa
    Ein Lkw-Fahrer reagiert blitzschnell, als ein Auto auf der A67 führerlos wird. (Symbolbild)
    Ein Lkw-Fahrer reagiert blitzschnell, als ein Auto auf der A67 führerlos wird. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein 64 Jahre alter Autofahrer ist auf der A67 zwischen dem Viernheimer Dreieck und Lorsch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Nachmittag aus medizinischer Ursache am Steuer das Bewusstsein verloren. Daraufhin prallte er mit seinem Fahrzeug sowohl rechts als auch links in die Leitplanken.

    Ein Lastwagenfahrer konnte das ausrollende Auto des Mannes laut Mitteilung anschließend durch Ausbremsen zum Stillstand bringen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei der Autofahrer noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es. Der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt wurde den Angaben zufolge zeitweilig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

