Medizinischer Notfall auf A67 – 64-Jähriger stirbt am Steuer

Ein 64 Jahre alter Autofahrer ist auf der A67 zwischen dem Viernheimer Dreieck und Lorsch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Nachmittag aus medizinischer Ursache am Steuer das Bewusstsein verloren. Daraufhin prallte er mit seinem Fahrzeug sowohl rechts als auch links in die Leitplanken.

Ein Lastwagenfahrer konnte das ausrollende Auto des Mannes laut Mitteilung anschließend durch Ausbremsen zum Stillstand bringen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei der Autofahrer noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es. Der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt wurde den Angaben zufolge zeitweilig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kam zu Verkehrsbehinderungen.