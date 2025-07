Auf Hinterrad gefahren? Motorradfahrer kracht in Auto

Ein 20 Jahre alter Mann ist auf einer Landstraße zwischen Babenhausen und Langstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) mit seinem Motorrad frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Zwei Menschen in dem Auto seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

«Laut Zeugen sei der Motorradfahrer kurz zuvor nur auf seinem Hinterrad unterwegs gewesen», schrieb die Polizei. Ihn erwarte zudem ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Landstraße sei etwa zwei Stunden gesperrt gewesen.