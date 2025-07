Auto bleibt nach Unfall in Möbelladen stehen

In einem Möbelladen ist ein Auto nach einem Unfall in Mannheim gelandet. Zuvor war die Fahrerin eines anderen Autos beim Abbiegen mit ihrem Fahrzeug gegen den Kleinwagen gestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, durchfuhr das Schaufenster und sein Wagen blieb in dem Geschäft stehen.

Der Fahrer und die Fahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Beide Autos wurden abgeschleppt.