Auto erfasst zehnjährigen E-Scooter-Fahrer in Hünfelden

Ein zehnjähriger E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall im Kreis Limburg-Weilburg leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte er in Hünfelden-Kirberg eine Durchgangsstraße überqueren. Ein Autofahrer übersah das Kind zunächst. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der zehnjährige Junge geriet mit den Beinen unter das Auto und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei betonte, dass generell beim Lenken eines führerscheinfreien E-Scooters im öffentlichen Verkehrsraum «das Mindestalter von 14 Jahren erreicht werden muss».