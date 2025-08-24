Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Unfall: Auto erfasst zehnjährigen E-Scooter-Fahrer in Hünfelden

Unfall

Auto erfasst zehnjährigen E-Scooter-Fahrer in Hünfelden

Bei einem Unfall gerät ein Kind mit den Beinen unter ein Auto und wird leicht verletzt. Es hat einen E-Tretroller gelenkt. Ab welchem Alter ist das überhaupt erlaubt?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Kinder dürfen noch keine E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum fahren. (Symbolbild)
    Kinder dürfen noch keine E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum fahren. (Symbolbild) Foto: Christoph Soeder/dpa

    Ein zehnjähriger E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall im Kreis Limburg-Weilburg leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte er in Hünfelden-Kirberg eine Durchgangsstraße überqueren. Ein Autofahrer übersah das Kind zunächst. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der zehnjährige Junge geriet mit den Beinen unter das Auto und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

    Die Polizei betonte, dass generell beim Lenken eines führerscheinfreien E-Scooters im öffentlichen Verkehrsraum «das Mindestalter von 14 Jahren erreicht werden muss».

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden