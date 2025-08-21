Auto kracht in Eisdiele - Glück im Unglück

Der Besuch einer Eisdiele hat für eine Seniorin in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) unglücklich geendet: Beim Ausparken krachte die 77-Jährige rückwärts in eine Fensterfront und Fassade des Eiscafés. Die Fenster wurden beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte, eine Mitarbeiterin und ein Gast leicht verletzt.

Der Rettungsdienst habe die Verletzten untersucht, teilte die Polizei mit. Alle Beteiligten konnten ihren Tag demnach aber selbstständig fortsetzen. Die Schadenshöhe werde noch ermittelt.