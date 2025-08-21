Icon Menü
Unfall: Auto kracht in Eisdiele - Glück im Unglück

Unfall

Auto kracht in Eisdiele - Glück im Unglück

Eine Frau besucht eine Eisdiele und will dann mit ihrem Auto wieder wegfahren. Dabei kracht sie mit dem Wagen in die Fassade des Eiscafés.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zwei Menschen wurden leicht verletzt, die Schadenshöhe wird noch ermittelt. (Symbolbild)
    Zwei Menschen wurden leicht verletzt, die Schadenshöhe wird noch ermittelt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Der Besuch einer Eisdiele hat für eine Seniorin in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) unglücklich geendet: Beim Ausparken krachte die 77-Jährige rückwärts in eine Fensterfront und Fassade des Eiscafés. Die Fenster wurden beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte, eine Mitarbeiterin und ein Gast leicht verletzt.

    Der Rettungsdienst habe die Verletzten untersucht, teilte die Polizei mit. Alle Beteiligten konnten ihren Tag demnach aber selbstständig fortsetzen. Die Schadenshöhe werde noch ermittelt.

