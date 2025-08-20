Auto kracht in Lkw – Zwei Menschen verletzt

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße im Landkreis Marburg-Biedenkopf sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein Auto war dort in einen Lkw gefahren, wie die Polizei mitteilte. Zwei Menschen seien in den Fahrzeugen eingeklemmt worden, sagte ein Sprecher. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie, im Anschluss wurden die Verletzten notärztlich versorgt.

Warum es zu dem Unfall bei Münchhausen kam, ist bislang unklar. Der Einsatz dauerte zunächst an. Auch Details zum Unfallhergang werden noch ermittelt. Die Auffahrt zur betroffenen B252 in Richtung Gießen wurde voll gesperrt.