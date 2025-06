Auto landet im Feld: Zwei Schwerverletzte

Schwere Verletzungen haben zwei Männer bei einem Unfall auf einer Landesstraße zwischen Hettersroth und Birstein (Main-Kinzig-Kreis) erlitten. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen berichtete, verlor der 39-jährige Fahrer in der Nacht zum Donnerstag in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Feld liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Fahrer in eine Klinik. Auch sein 20-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. An dem Audi entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Eine Schutzplanke sowie ein Leitpfosten wurden ebenfalls beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang und bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation Schlüchtern zu melden.