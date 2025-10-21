Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Unfall: Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Baum in Mittelhessen

Unfall

Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Baum in Mittelhessen

Ein 59-Jähriger ist mit seinem Auto unterwegs, als er plötzlich von der Straße abkommt. Rettungskräfte versuchen noch, den Mann zu retten - ohne Erfolg.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Rettungshubschrauber brachte den 59-Jährigen in eine Klinik. (Symbolbild)
    Ein Rettungshubschrauber brachte den 59-Jährigen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein Autofahrer ist bei Grünberg (Landkreis Gießen) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 59-Jährige war nach dem Unfall am Morgen noch per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, wie die Polizei mitteilte. Die Reanimationsmaßnahmen seien jedoch erfolglos geblieben.

    Warum der Mann mit seinem Wagen von der Straße abkam, ist der Mitteilung zufolge noch unklar. Ein Sachverständiger soll demnach jetzt rekonstruieren, was genau passiert ist.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden