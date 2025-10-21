Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Baum in Mittelhessen

Ein Autofahrer ist bei Grünberg (Landkreis Gießen) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 59-Jährige war nach dem Unfall am Morgen noch per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, wie die Polizei mitteilte. Die Reanimationsmaßnahmen seien jedoch erfolglos geblieben.

Warum der Mann mit seinem Wagen von der Straße abkam, ist der Mitteilung zufolge noch unklar. Ein Sachverständiger soll demnach jetzt rekonstruieren, was genau passiert ist.