Unfall: Autofahrer verwechselt Pedale und fährt gegen Friedhofsmauer

Unfall

Autofahrer verwechselt Pedale und fährt gegen Friedhofsmauer

Ein Autofahrer aus dem Saarland bringt in Hessen Gas und Bremse durcheinander. Plötzlich kracht es.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Beim Einparken passierte das Malheur. (Archivfoto)
    Beim Einparken passierte das Malheur. (Archivfoto) Foto: Patrick Pleul/dpa

    Weil er vermutlich beim Einparken das Gas- und das Bremspedal verwechselt hat, ist ein Autofahrer in Gelnhausen an eine Friedhofsmauer gefahren. Der Fahrer aus dem Regionalverband Saarbrücken, bei dem es sich laut Polizei um einen Senior handelt, wurde dabei leicht verletzt. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

    Der Mann hatte laut Polizei beim Einparken bemerkt, dass es sich bei dem Stellplatz um eine Parkfläche für Menschen mit Behinderung handelte. Beim Bremsen habe er nach bisherigem Erkenntnisstand die beiden Pedale verwechselt.

