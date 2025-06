Mann leblos im Wasser - Badeunfall am Edersee

Ein Badeunfall am Edersee hat zu einem Rettungseinsatz geführt. Ein Mann schwamm gemeinsam mit einer weiteren Person zu einer Badeinsel und benutzte dort eine Rutsche, wie die Polizei mitteilt. Anschließend trieb er plötzlich leblos im Wasser. Die andere Person zog den Mann in Richtung Ufer, von wo weitere Helfende mit einem SUP herbeikamen.

Ersthelfer beginnen mit Wiederbelebung

Am Ufer begannen die Ersthelfer mit der Reanimation, schließlich brachte ein Rettungshubschrauber den Mann ins Krankenhaus. Er hatte kürzlich eine Herz-Operation überstanden, wie die Polizei mitteilte. Am Edersee hatte er an einer Firmenfeier teilgenommen.