Weltkriegsflugzeuge stoßen bei Flugshow zusammen

Bei einer Flugshow in Dallas sind am Samstag zwei Flugzeuge kollidiert und abgestürzt. Noch ist unklar, wie viele Menschen verletzt oder gestorben sind.

Zwei Flugzeuge sind bei der Flugshow "Wings Over Dallas Airshow" im US-Bundesstaat Texas an Samstag zusammengestoßen und abgestürzt. Das teilte die US-Luftfahrtaufsicht FAA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Unfall bei Flugshow in Dallas: Zahl der Verletzten oder Toten unklar

Der Unfall habe sich gegen Mittag (Ortszeit) bei einer Flugshow zum Weltkriegsgedenken in Dallas ereignet. Es seien ein Bomber und ein Jagdflugzeug aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges kollidiert. Es ist noch unklar, wie viele Personen an Bord der beiden Maschinen gewesen sind und ob diese den Unfall überlebten. Offen war zunächst auch, ob am Boden Menschen verletzt wurden. Laut Eric Johnson, dem Bürgermeister von Dallas, sei das nicht der Fall. "Es wurden keine Zuschauer oder andere verletzte Personen am Boden gemeldet", schrieb er auf Twitter. Der Zusammenstoß werde untersucht.

Flugzeuge stoßen bei Flugshow in Dallas zusammen - Explosion

Im Internet wurden Videos des Unfalls veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie die Flugzeuge nach dem Zusammenstoß in mehrere Teile zerbrechen und dann auf dem Boden aufschlugen. Nach dem Aufprall waren eine Explosion und eine große Rauchwolke zu sehen.