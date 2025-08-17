Sechs Verletzte bei Unfall auf der A7

Sechs Personen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Kassel verletzt worden, eine davon schwer. Der Unfall habe sich am Sonntagmittag zwischen den Anschlussstellen Kassel-Ost und Kassel-Mitte in Fahrtrichtung Süden ereignet, teilte die Feuerwehr Kassel mit. Demnach seien drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen. Diese hätten bei Eintreffen der Feuerwehr über alle Fahrstreifen verteilt gestanden.

Fünf Personen hätten ihre Fahrzeuge zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen, eine weitere Person musste von der Notärztin behandelt werden, bevor die Feuerwehr sie aus ihrem Wagen befreien konnte. Die sechs verletzten Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Für die Einsatzmaßnahmen sei die A7 für mehrere Stunden voll gesperrt worden.

Zur Unfallursache habe die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Unaufmerksamkeit gehandelt haben, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach sei wohl ein Verkehrsteilnehmer auf das Stauende gekracht.