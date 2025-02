Betrunkener überfährt Kreisverkehr - drei Verletzte

Drei Menschen sind bei einem Unfall in Hattenhofen (Landkreis Göppingen) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein betrunkener Fahrer in der Nacht auf Sonntag einen Kreisverkehr überfahren. Daraufhin überschlug sich das Auto, in dem drei Menschen saßen. Der 22-jährige Fahrer verletzte sich schwer. Seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 24 und 39 Jahren wurden leicht verletzt.

Um die Insassen aus dem Auto zu befreien, musste die Feuerwehr den Angaben nach das Dach des Fahrzeugs abschneiden. Der junge Mann war erheblich alkoholisiert und musste seinen Führerschein abgeben.