Bundesstraße 279: Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Fulda gestorben. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Nachmittag auf der Bundesstraße 279 unterwegs, als er in Höhe Schmalnau von der Straße abkam - vermutlich weil er zu schnell war. Er streifte demnach zunächst ein Verkehrsschild sowie einen Baum und prallte in der Folge frontal gegen einen weiteren Baum.

Der Mann sei eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Toten dauern an, wie die Polizei mitteilte. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die Bundesstraße demnach für etwa vier Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 50.000 Euro.