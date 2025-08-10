Icon Menü
Unfall: Drei Verletzte bei Unfall am Frankfurter Mainufer

Unfall

Drei Verletzte bei Unfall am Frankfurter Mainufer

Ein Autofahrer will wenden und verursacht so einen Unfall. Zwei Menschen werden schwer verletzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die drei Verletzten kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Die drei Verletzten kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad am Frankfurter Mainufer sind drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 36 Jahre alter Autofahrer am Samstagabend am Schaumainkai wenden, wie die Polizei mitteilte. Ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer beabsichtigte jedoch, das Auto in diesem Moment zu überholen und krachte dabei in die Fahrerseite des Wagens. Der 24 Jahre alte Motorradfahrer und seine ebenfalls 24 Jahre alte Mitfahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der Autofahrer wurde leicht verletzt. Alle drei kamen ins Krankenhaus.

