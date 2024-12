Drei Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Autos

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Lauterbach (Vogelsbergkreis) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 64-Jähriger am Nachmittag stadtauswärts und wollte nach links auf ein Tankstellengelände fahren. Dabei übersah er den Angaben zufolge offenbar einen entgegenkommenden Wagen mit einem 55-jährigen Fahrer und einer 19-jährigen Beifahrerin. Es kam zum Zusammenstoß - beide Insassen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der 64-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall massiv beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 35.000 Euro. Ein Fahrstreifen musste laut Polizei während der Unfallaufnahme gesperrt werden, es kam zu Verkehrsstörungen.