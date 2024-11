Frau bei Unfall mit Bus wohl schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist eine Autofahrerin wohl schwer verletzt worden. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Erkenntnisse über weitere Verletzte gab es zunächst nicht. Möglicherweise kam es zu dem Unfall, weil die Autofahrerin die Vorfahrt des Busses missachtet hat.

