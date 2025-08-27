Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Unfall: Frau mutmaßlich von Ex-Lebensgefährten angefahren

Unfall

Frau mutmaßlich von Ex-Lebensgefährten angefahren

Am Dienstagmittag eskalierte ein Streit auf einem Supermarktparkplatz - eine 29-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen - der Verdacht des versuchten Tötungsdelikts konnte bislang nicht bestätigt werden. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen - der Verdacht des versuchten Tötungsdelikts konnte bislang nicht bestätigt werden. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Bei einer Auseinandersetzung in Höchst im Odenwald hat ein 35-Jähriger mutmaßlich seine 29 Jahre alte ehemalige Lebensgefährtin mit seinem Auto erfasst. Ersten Ermittlungen zufolge kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts zuvor zu Streitigkeiten zwischen den beiden und zwei Brüdern der Frau, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die 29-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt.

    Der Verdacht des versuchten Tötungsdelikts ließ sich nach der Auswertung von Spuren und bisherigen Erkenntnissen bislang nicht bestätigen. Der 35-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden