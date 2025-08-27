Frau mutmaßlich von Ex-Lebensgefährten angefahren

Bei einer Auseinandersetzung in Höchst im Odenwald hat ein 35-Jähriger mutmaßlich seine 29 Jahre alte ehemalige Lebensgefährtin mit seinem Auto erfasst. Ersten Ermittlungen zufolge kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts zuvor zu Streitigkeiten zwischen den beiden und zwei Brüdern der Frau, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die 29-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Verdacht des versuchten Tötungsdelikts ließ sich nach der Auswertung von Spuren und bisherigen Erkenntnissen bislang nicht bestätigen. Der 35-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.