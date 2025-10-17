Icon Menü
Unfall: Fußgängerin stirbt nach Unfall mit Lkw in Korbach

Unfall

Fußgängerin stirbt nach Unfall mit Lkw in Korbach

Ein Lastwagen erfasst in Korbach eine Seniorin an einer Kreuzung. Nach mehreren Wochen im Krankenhaus erliegt sie ihren Verletzungen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Seniorin war in ein Krankenhaus gebracht worden und starb dort an den Folgen ihrer Verletzungen. (Symbolbild)
    Die Seniorin war in ein Krankenhaus gebracht worden und starb dort an den Folgen ihrer Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Rund einen Monat nach einem Verkehrsunfall in Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ist eine 87 Jahre alte Fußgängerin an den Folgen ihrer schweren Verletzungen gestorben. Sie war seit dem Unfall in stationärer Behandlung im Krankenhaus und starb am 14. Oktober, wie die Polizei mitteilte.

    Die Frau war an einer Kreuzung von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden. Der 68 Jahre alte Fahrer, der laut Polizei nicht alkoholisiert war, blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

