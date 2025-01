Fußgängerin von Auto überfahren und schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist in Frankfurt von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 84-Jährige habe am Montagabend eine Straße überqueren wollen, als ein 37 Jahre alter Autofahrer beabsichtigte in diese abzubiegen, teilte die Polizei mit. Er fuhr die Frau an - sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigten beide Ampeln, die die beiden Unfallbeteiligten zuvor passierten, grün an, hieß es.

