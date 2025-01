Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und gestorben

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Griesheim bei Darmstadt ums Leben gekommen. Zu dem Unfall sei es am Morgen gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die 68-Jährige habe an einem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise überqueren wollen, hieß es in einer Mitteilung. Dabei sei sie von einer aus Darmstadt kommenden Straßenbahn erfasst worden. Die Frau sei noch an der Unfallstelle verstorben.

Junger Straßenbahnfahrer unter Schock

Der 28 Jahre alte Straßenbahnfahrer habe einen Schock erlitten und sei seelsorgerisch betreut worden. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären, hieß es. Die Straßenbahnstrecke zwischen Darmstadt und Griesheim sei noch gesperrt, ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Erst am Freitag war es in Kassel zu zwei Straßenbahn-Unfällen gekommen. Hier stießen die Straßenbahnen aber mit einer anderen Bahn und einem Auto zusammen. 14 Menschen wurden verletzt.