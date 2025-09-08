Icon Menü
Unfall im Kreis Offenbach: Siebenjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Unfall im Kreis Offenbach

Siebenjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Kind wird in Neu-Isenburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.
Von dpa
    Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen des Unfalls. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

    Ein sieben Jahre alter Junge ist bei einem Unfall in Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Kind von einem Auto angefahren, als es offenbar unvermittelt die Straße mit dem Fahrrad überquerte.

    Die 37 Jahre alte Autofahrerin habe wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen können, hieß es. Der Junge musste den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeuginnen und Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

