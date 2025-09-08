Siebenjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein sieben Jahre alter Junge ist bei einem Unfall in Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Kind von einem Auto angefahren, als es offenbar unvermittelt die Straße mit dem Fahrrad überquerte.

Die 37 Jahre alte Autofahrerin habe wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen können, hieß es. Der Junge musste den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeuginnen und Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden.