Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Darmstadt: Auto rast vor Streife davon - und kracht in geparkten Wagen

Unfall in Darmstadt

Auto rast vor Streife davon - und kracht in geparkten Wagen

Mit Vollgas durch Darmstadt: Die Polizei will einen Raser stoppen - aber der schafft das von ganz alleine. Waren Drogen und Alkohol im Spiel?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mann rast vor Polizei mit hoher Geschwindigkeit durch Darmstadt und baut Unfall.
    Mann rast vor Polizei mit hoher Geschwindigkeit durch Darmstadt und baut Unfall. Foto: Soeren Stache/dpa

    Mit hoher Geschwindigkeit hat sich ein Autofahrer in Darmstadt einer Verkehrskontrolle entzogen - und dann auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall gebaut. Der Wagen war den Beamten zuvor bei einer Streifenfahrt aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich habe das Fahrzeug beschleunigt und sei davongerast. Noch bevor die Streife das Auto einholen und den Fahrer kontrollieren konnte, baute er selbst einen Unfall: Beim Abbiegen krachte sein Wagen in ein geparktes Auto.

    Der Mann verletzte sich dabei leicht. Die Polizei vermutet, dass er zuvor Alkohol getrunken und Drogen genommen hatte. Ihm werden mehrere Straftaten vorgeworfen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden