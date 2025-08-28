Auto rast vor Streife davon - und kracht in geparkten Wagen

Mit hoher Geschwindigkeit hat sich ein Autofahrer in Darmstadt einer Verkehrskontrolle entzogen - und dann auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall gebaut. Der Wagen war den Beamten zuvor bei einer Streifenfahrt aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich habe das Fahrzeug beschleunigt und sei davongerast. Noch bevor die Streife das Auto einholen und den Fahrer kontrollieren konnte, baute er selbst einen Unfall: Beim Abbiegen krachte sein Wagen in ein geparktes Auto.

Der Mann verletzte sich dabei leicht. Die Polizei vermutet, dass er zuvor Alkohol getrunken und Drogen genommen hatte. Ihm werden mehrere Straftaten vorgeworfen.