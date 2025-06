Zwei Fußgänger von Auto erfasst und verletzt

Zwei Fußgänger sind in Darmstadt von einem Auto erfasst und dadurch leicht verletzt worden. Einer der beiden Männer musste wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Eine Seniorin hatte demnach am Montag die Fußgänger mit ihrem Wagen erfasst, als der 54- und der 16-Jährige eine Straße an einem Fußgängerüberweg mit Ampelschaltung überqueren wollten. Ob die Ampel rot war oder die Männer noch am Straßenrand standen, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei sucht Zeugen.Den Angaben zufolge kam der 54-Jährige in ein Krankenhaus, der 16-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend entlassen.