Dreijähriger Junge auf Tankstellengelände von Auto erfasst

Ein dreijähriger Junge ist auf einem Tankstellengelände am Schwanheimer Ufer in Frankfurt von einem Auto erfasst worden. Der 66-jährige Fahrer des Wagens habe am Montagnachmittag auf das Gelände fahren wollen, als der Junge unvermittelt über den Einfahrtsbereich lief, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall sei das Kind etwa zwei bis drei Meter nach hinten geschleudert worden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt, es bestehe jedoch keine Lebensgefahr.

Die 63-jährige Beifahrerin des Autofahrers wurde leicht verletzt, sie habe vor Ort behandelt werden können. Zur Klärung der genauen Unfallursache sei nun ein Sachverständiger hinzugezogen worden.