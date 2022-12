Lkw erfasst Jungen - Drogentest beim Fahrer positiv

Ein Schüler wollte am Donnerstagmorgen eine Straße in Lüdenscheid überqueren. Im gleichen Moment bog ein Lkw ab und erfasste den Jungen.

Ein zwölfjährige Schüler überquerte am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr eine vielbefahrene Straße im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid über eine grüne Ampel, als ein 46-jähriger Lkw-Fahrer gerade abbog. Der Lastwagen erfasste den Jungen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Zwölfjährigen noch an der Unfallstelle. Danach wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand schwebt er nicht mehr in akuter Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 46-Jährige laut dem Nachrichtenportal DerWesten bei grün abgebogen sein. Er hätte aber allerdings auf Fußgänger achten müssen. Ein Drogentest bei dem Lkw-Fahrer fiel nach Angaben der Polizei positiv aus, weshalb ihm ein Arzt Blutproben abnahm. Der Lastwagen und der Führerschein des 46-Jährigen wurden sichergestellt.