Lkw umgekippt - Fahrer leicht verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 255 in der Nähe von Herborn (Lahn-Dill-Kreis) ist ein Lkw-Fahrer leicht verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug in den frühen Morgenstunden in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und streifte mehrere Leitpfosten, wie die Polizei mitteilt.

Der Lkw kippte mitsamt Anhänger um. Die Rettungskräfte brachten den Fahrer leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Unfallschaden wird auf 125.000 Euro geschätzt.