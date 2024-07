Rollstuhlfahrer stirbt nach Sturz in Bachbett

Einen Tag nach seinem Sturz in ein Bachbett ist ein 63-jähriger Rollstuhlfahrer aus Bayern in einem Krankenhaus in Österreich gestorben. Der Mann aus dem Landkreis Fürth sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der 63-Jährige war am vergangenen Freitag im österreichischen Kleinwalsertal mit seinem elektrischen Rollstuhl über den Rand eines gut befestigten Wanderwegs geraten und über eine steile Böschung zehn Meter abgestürzt. Laut Polizei wurde der im Wasser liegende Mann zwar umgehend geborgen, erstversorgt und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Aber dort starb er am Tag darauf.

Bachbett Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rollstuhl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis