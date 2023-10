NRW

vor 17 Min.

Tödlicher Unfall auf Jahrmarkt: Mann stürzt aus Attraktion

Auf dem Pollhansmarkt in Schloß Holte-Stukenbrock kam am Sonntag ein 39-Jähriger ums Leben. Der Mann war aus einer Attraktion mindestens zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Von Svenja Moller