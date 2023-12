Italien

vor 32 Min.

Krankenwagen stößt mit Bus voller Kinder zusammen: Vier Tote

In Italien sind bei einem Verkehrsunfall vier Menschen in einem Krankenwagen ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall in einem Tunnel in Italien sind vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Krankenwagen im Einsatz krachte in einen Reisebus.

Von Victoria Schmitz Artikel anhören Shape