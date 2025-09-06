Junge auf Fahrrad von Auto angefahren

Ein elfjähriger Junge ist in Dietzenbach (Landkreises Offenbach) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war das Kind mit einem Fahrrad auf der Straße unterwegs.

Der Zusammenstoß passierte bei der Einmündung zu einer anderen Straße. Der Hergang und die Schuldfrage seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall geschah am Freitagabend.