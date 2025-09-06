Icon Menü
Unfall: Junge auf Fahrrad von Auto angefahren

Unfall

Junge auf Fahrrad von Auto angefahren

Wie es zu dem Zusammenstoß kam, wird noch ermittelt. Der Elfjährige war mit seinem Fahrrad auf der Straße unterwegs.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wie es genau zu dem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Auto kam, ist noch unklar. (Symbolbil)
    Wie es genau zu dem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Auto kam, ist noch unklar. (Symbolbil) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Ein elfjähriger Junge ist in Dietzenbach (Landkreises Offenbach) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war das Kind mit einem Fahrrad auf der Straße unterwegs.

    Der Zusammenstoß passierte bei der Einmündung zu einer anderen Straße. Der Hergang und die Schuldfrage seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall geschah am Freitagabend.

